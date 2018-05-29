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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Менингококковая инфекция в Алматы. Медики просят горожан посещать мечети в масках
Предыстория: В Казахстане с начала года от менингококковой инфекции скончались 8 человек

CA-NEWS (KZ) - Департамент охраны общественного здоровья Алматы в связи с повышенной заболеваемостью менингококковой инфекцией среди населения просит жителей города надевать защитные медицинские маски при посещении мечетей.

По данным ведомства, на сегодняшний день в инфекционных стационарах города на лечении находятся 30 человек с подтвержденным диагнозом менингококковой инфекции. Из них в 24 случаях диагноз подтвержден лабораторно, в 6 поставлен клинически.

«Убедительно просим беречь себя от переохлаждения, ограничить посещение культурно-массовых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях с большим скоплением людей, спортивных мероприятий, бассейнов. При посещении мечетей во время чтения намаза – носить маски, соблюдать личную гигиену», - отмечается в сообщении департамента.

Специалисты рекомендуют при появлении первых симптомов заболевания (головная боль, боль в горле, повышение температуры тела, общее недомогание, появление сыпи) сразу вызывать бригаду скорой медицинской помощи или участкового врача.

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