Дмитрий Медведев посетит Таджикистан для участия в заседании совета глав правительств СНГ

CA-NEWS (TJ) -

31 мая 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев нанесет официальный визит в Таджикистан, сообщает пресс служба правительства РФ.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе визита Дмитрий Медведев проведет встречу с президентом республики Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода. Будут рассмотрены вопросы касательно развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

1 июня состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств, в котором так же примет участие Дмитрий Медведев. На заседании будут обсуждены состояние и перспективы экономического сотрудничества в рамках СНГ, ход переговоров касательно проекта соглашения о свободной торговле, вопросы инновационного сотрудничества, развитие рынка интеллектуальной собственности, взаимодействие в таможенных делах, в сфере образования и молодежной политики.

Во время пребывания в Душанбе Медведев проведет двусторонние встречи с главами правительств государств — участников СНГ.