В Узбекистане в мае рис и мясо подорожали, огурцы и помидоры подешевели, - ЦБ РУз

CA-NEWS (UZ) - Регулярные наблюдения Центрального банка Узбекистана за изменением цен на потребительском рынке республики показывают, что за первые четыре недели мая в связи с массовым поступлением на рынки нового урожая помидоров, огурцов и картофеля цены на данные товары подешевели на 63,8%, 30,2% и 27,6% соответственно. Также подешевели сливочное масло – на 2,4% и куриное мясо – на 1,3%, сообщает пресс-служба ЦБ.



В то же время, рис в среднем подорожал на 16,7%. Согласно проведенным опросам, основными причинами роста цен на рис указываются ожидаемый засушливый год, дефицит поливной воды по сравнению с предыдущими годами, возможное сокращение посевных площадей, а также откладывание предложения риса со стороны заготовителей.

Вместе с тем, за рассматриваемый период продолжился умеренный рост цен на мясную продукцию. В частности, говядина и баранина подорожали на 5% и 3,7% соответственно. Как показывают опросы среди специалистов данной сферы и фермеров, данный рост сопряжен с повышением цен кормов на розничном рынке, несмотря на сохранение биржевых цен на прежнем уровне, а также недостаточным растительным покровом на пастбищах после относительно низкого уровня осадков.

Цены на непродовольственные товары, в особенности на бытовую технику и средства личной гигиены, складывались в условиях увеличения объемов внешней торговли, преимущественно, в приграничных регионах, постепенного улучшения конкурентной среды в данных сегментах потребительского рынка, а также укрепления курса национальной валюты.

Из указанных групп товаров телевизоры подешевели на 8%, пылесосы – на 4,4%, холодильники и электрочайники – на 1,8%, мыло – на 3,5% и шампуни – на 1,9%.

Повышение тарифов на природный газ в апреле текущего года привело к подорожанию услуг по грузовым и пассажирским перевозкам автотранспортом. Проезд в городском автобусе в среднем по республике подорожал на 13,7% за счет значительного повышения платы в отдельных регионах, тогда как грузоперевозки автотранспортом – на 1,6%. Также наблюдалось повышение тарифов на медицинские услуги на 2,4%.