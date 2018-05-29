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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Алматинская область подарит Астане на 20-летие парк площадью 15 га

CA-NEWS (KZ) - Алматинская область подарит Астане на 20-летие парк.

Как сообщает пресс-служба акимата области, глава региона Амандык Баталов в ходе рабочего визита в столицу ознакомился с ходом реконструкции и благоустройства парка «Арай», провел совещание с участием представителей подрядных организаций, а также обсудил план мероприятий по организации торжественного открытия парка.

Как стало известно в ходе совещания, строительные работы в парке завершены на 70%, включая связанные с подведением необходимой инфраструктуры. Малые архитектурные формы, которые планируется разместить в парке, отлиты и готовы к установке. По плану к концу июня парк будет готов полностью. Его площадь составляет 15 га.

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Обойдя парк, А.Баталов внес ряд замечаний, связанных с укладкой тротуарной плитки, местами размещения малых архитектурных форм, а также увеличения количества зеленых насаждений.

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