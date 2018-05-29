Военные Монголии и России в июне обсудят сценарий военного учения «Селенга-2018»

CA-NEWS (MNG) - Сценарий российско-монгольского военного учения «Селенга-2018» обсудят представители двух стран в июне в столице Монголии, сообщает пресс-служба Мионобороны РФ.

«В ходе переговоров в Улан-Баторе российская и монгольская стороны согласуют замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения подразделений вооруженных сил Монголии от станции разгрузки до полигона «Бурдуны» и обратно, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий», - говорится в сообщении военного ведомства.

Представители командования общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, в ходе визита в Монголию проработают все эпизоды учения, а также меры безопасности в ходе практических действий.

Как сообщалось, в этом году российско-монгольское антитеррористическое учение «Селенга» состоится в октябре в Бурятии. В прошлом году оно было впервые проведено в пустыне Гоби (Монголия).

В марте в ходе первого раунда консультаций представители двух стран провели встречу в Улан-Удэ, на которой согласовали район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам.