РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Военные Монголии и России в июне обсудят сценарий военного учения «Селенга-2018»

CA-NEWS (MNG) - Сценарий российско-монгольского военного учения «Селенга-2018» обсудят представители двух стран в июне в столице Монголии, сообщает пресс-служба Мионобороны РФ.

«В ходе переговоров в Улан-Баторе российская и монгольская стороны согласуют замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения подразделений вооруженных сил Монголии от станции разгрузки до полигона «Бурдуны» и обратно, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий», - говорится в сообщении военного ведомства.

Представители командования общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, в ходе визита в Монголию проработают все эпизоды учения, а также меры безопасности в ходе практических действий.

Как сообщалось, в этом году российско-монгольское антитеррористическое учение «Селенга» состоится в октябре в Бурятии. В прошлом году оно было впервые проведено в пустыне Гоби (Монголия).

В марте в ходе первого раунда консультаций представители двух стран провели встречу в Улан-Удэ, на которой согласовали район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам.

print
  • В Таджикистане просят пересмотреть расписание школьных каникул
  • В Киеве состоится украинско-узбекский экономический форум
  • 587 человек изъявили желание стать гражданами Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×