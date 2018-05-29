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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ОДКБ и антитеррористические структуры ШОС и СНГ договорились о взаимодействии

CA-NEWS (KG) - Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и представители антитеррористических структур государств - участников СНГ и ШОС подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

«28 мая в Москве руководителем Антитеррористического центра государств - участников СНГ Андреем Новиковым, генеральным секретарем ОДКБ Юрием Хачатуровым и директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгением Сысоевым подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимодействия», - сообщили в пресс-бюро.

В рамках договора стороны будут взаимодействовать в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, обмениваться информацией об актуальных вызовах и угрозах в общих зонах ответственности, результатах своей деятельности в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, проводимых и планируемых мероприятиях.

«В соответствии с меморандумом будет создана постоянно действующая трехсторонняя экспертная группа, задачей которой станет оценка оперативной обстановки и выработка эффективных мер противодействия терроризму и экстремизму», - добавили в пресс-бюро.

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