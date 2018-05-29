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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Монголии проголосовал за создание комитета киберполитики для продвижения цифрового правительства

CA-NEWS (MNG) - Парламент Монголии одобрил резолюцию о создании временного комитета по киберполитике, состоящего из 26 членов парламента, сообщает местный портал Gogo.

Депутаты А.Ундраа, М.Оюнчимег, Дж.Энхбаяр и Н.Учал предложили сначала обсудить технологию блокчейн, привлечение специализированных экспертов и оперативное принятие правовых мер для быстрого, прозрачного и открытого предоставления государственных услуг.

Спикер парламента М.Энхболд отметил, что несмотря на то, что разговоры о создании электронного правительства идут уже более десяти лет, прогресс достигнут незначительно.

Ожидается, что создание комитета по киберполитике обеспечит реалистичные изменения в том, чтобы сделать общественные услуги менее бюрократическими, быстрыми и более прозрачными. Спикер парламента Монголии также попросил членов комитета по кибернетике обратить особое внимание на использование и безопасность цифровых ресурсов.

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