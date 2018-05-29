Глава Погранслужбы Таджикистана о ситуации на афганско-таджикской границе: Пограничники будут действовать жестко

CA-NEWS (TJ) - 28 мая в Таджикистане отмечали день пограничника. О достижениях этой структуры, подготовке кадров и о ситуации с таджикско-афганской границей поделился с Dialog.tj командующий пограничными войсками ГКНБ, генерал-полковник Раджабали Рахмонали.

Рахмонали рассказал, что первостепенной задачей руководства являются пограничные войска, так как именно они осознают ответственность за защиту интересов государства и нации, верховенства закона и порядка. Со стороны руководства Погранвойск ведется работа по улучшению учебно-воспитательной деятельности и обеспечению высококвалифицированными кадрами. Для этого созданы курсы повышения квалификации, и в качестве дополнения изучаются иностранные языки. На данный момент усилена работа как в направлении боевой подготовки, так и в сфере тактико-технической.

«В приоритете Таджикистана имеется налаживание таджикско-афганской границы которому ГКНБ уделяет наибольшее внимание. В этом им помогают страны Евросоюза, Российской Федерации, правительство США, страны СНГ и Балтии и все это в рамках международных программ. Таджикистан получает помощь в виде современной техники как средства связи, компьютеры, специальное оборудование, а так же легковые и грузовые автомобили. Помимо этого произведены строительно-ремонтные работы в высшем пограничном институте, погранотрядах, в контрольно-пропускных пунктах и учебных центрах» - сказал Рахмонали.

Оценивая нынешнюю ситуацию на таджикско-афганской границе, Рахмонали отметил, что обстановка в соседнем государстве сложная и непредсказуемая.

«В Афганистане находятся боевики различных террористических группировок как «Талибан», «Исламское государство», Аль-Каида», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Джамаат Ансоруллох». Хотя и ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков, обстановка остается сложной несмотря на помощь стран-доноров» - рассказал Рахмонали.

Генерал-полковник Рахмонали заявил, что они готовы сотрудничать и при этом добавил, что «таджикские пограничники будут действовать жестко. Никаких послаблений, отступлений от тех норм, приемов и методов, которые действовали и действуют ныне.»