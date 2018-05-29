В Дашогузе раздали жетоны на перевод денег через Western Union с октября по декабрь

CA-NEWS (TM) - В Дашогузе в банке «Гарагум» выдавали жетоны на перевод денег через Western Union. Жетоны выдавались на октябрь и позже, вплоть до декабря текущего года. С их помощью жители Туркменистана могут перевести за рубеж $100, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Жетоны в банках раздают не каждый день, а заранее объявляют дату, когда можно будет их получить. Это приводит к тому, что у отделений банков образуются большие очереди еще за сутки до названной даты. В столицы областей за жетонами приезжают жители сел региона.

Чтобы огромное количество людей не скапливалось у банков, на этот раз жетоны начали раздавать с трех часов ночи.

Как отмечают корреспонденты издания, после того, как две недели назад в подобной давке погибла женщина, к банку направили значительно больше сотрудников полиции, которые смогли организовать очередь и избежать хаоса.

Людей собрали у отеля в 100 метрах от банка, разделили мужчин и женщин и пропускали в отделение по 10 человек через живой коридор из полицейских.

Благодаря этому давки удалось избежать, несмотря на огромное количество желающих получить жетон.

В связи с экономическим кризисом, национальная валюта Туркменистана обесценивается быстрыми темпами. Власти запретили свободную конвертацию валюты, продолжая удерживать официальный курс на уровне 3,5 маната за доллар. Это привело к возникновению «черного рынка» валюты, стоимость доллара на котором достигает 20-22 манатов – в шесть раз выше официального. Переводить деньги за рубеж (отправить манаты и снять в местной валюте по государственному курсу) можно только в ограниченных количествах. Это создает проблемы для родителей, чьи дети учатся в зарубежных вузах.