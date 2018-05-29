В Узбекистане cтажеры-«первогодки» смогут стать нотариусами

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане обязательная стажировка кандидатов на должность нотариуса сокращена вдвое. Она больше не требуется для претендентов с 5-летним стажем судьи или 3-летним – на должностях, предполагающих руководство и контроль за нотариатом, сообщает "Норма".



Обязательная стажировка кандидатов на должность нотариуса сокращена с 2-х лет до 1-го года. Стажировку больше не нужно проходить специалистам, проработавшим в должности судьи не менее 5-ти лет, а также на должностях, связанных с руководством и контролем за нотариальной деятельностью не менее 3-х лет.

Кроме того, нотариусов научат управлять стрессом, конфликтами и тайм-менеджменту. Эти и другие не связанные с юридической деятельностью дисциплины и навыки включат в учебные планы и программы по переподготовке и повышению квалификации нотариусов.

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 26 мая текущего года.