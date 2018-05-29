Президент Азербайджана открыл первый трубопровод «Южного газового коридора» в Европу (фото)

CA-NEWS (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия первого этапа проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает строительство газопровода в Европу, сообщает пресс-служба президента.

Как передает издание Oxu.Az, Алиев повернул ключ, дав символический старт закачке газа в трубу.

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​Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в более чем $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.