Глава погранслужбы РТ об очередях на узбекско-таджикской границе: Проблема является временной, мы принимаем все необходимые решения

CA-NEWS (TJ) - Глава погранслужбы РТ в интервью порталу dialog.tj рассказал об очередях на узбекско-таджикской границе и решениях, принимаемых для облегчения прохождения погранконтроля.

Протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 километров, но при этом спорными остаются примерно 93 км. С тех пор как между Ташкентом и Душанбе был отменен визовой режим, число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан растет с каждым днем.

«Проблема с очередями на КПП является временной, мы принимаем все необходимые решения. Так как очереди увеличиваются после 9 часов, мы увеличили штат пограничников и дополнительно выделили офицеров»- поделился глава загранслужбы Таджикистана Рахмонали.

25 апреля Нижняя палата парламента Таджикистана единогласно ратифицировала соглашение между правительствами двух государств о деятельности пограничных представлений. Данное соглашение было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзеева в Душанбе 9-10 марта. Оно предусматривает открытие 18 погранпредставительств на границе Таджикистана и Узбекистана, которые будут решать возникающие споры и разногласия непосредственно на местах.

«В последнее время жалобы от граждан Таджикистана и Узбекистана о противоправных действий таджикских пограничников не поступало. Если же пограничники превысят свои полномочия, то граждане могут обратиться непосредственно в Госкомитет. У нас имеется служба, уполномоченная рассматривать каждую жалобу и принимать решения по ней. Ни одно обращение граждан не останется без внимания» - подчеркнул глава погранслужбы РТ Раджабали Рахмонали.