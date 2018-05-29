В Таджикистане снижена пошлина на золотые и серебряные изделия

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан снизил таможенную пошлину на ввоз ювелирных изделий из золота и серебра. Впредь импортеры ювелирными изделиями вместо НДС и пошлин будут платить единую специальную пошлину на экспорт и импорт: так, пошлина на один грамм золотых изделий составляет 18 сомони, а на один грамм серебряных изделий – 3 сомони 6 дирамов, сообщает радио Озоди.

До недавнего времени объем налогов и пошлин составлял до 42% от общей стоимости ввозимых в страну изделий из золота и серебра.

На последней сессии нижней палаты таджикского парламента, состоявшейся 25 мая, депутаты единогласно поддержали данные поправки в Таможенный кодекс страны.

Олимджон Бобоев, депутат нижней палаты парламента, член комитета по экономике и финансам сказал 28 мая в беседе с Радио Озоди, что принятые меры направлены на пресечение контрабандного ввоза в страну ювелирных изделий, а также на поддержку местных производителей золотых и серебряных изделий.

«Принятые поправки в Таможенный кодекс позволили снизить таможенную пошлину на ввоз золота и серебра и изделий из них. До этого была высокая пошлина, что увеличивало риск коррупции при ввозе изделий, так как торговцы любым путем старались избегать выплат», - сказал Бобоев.

По его словам, поправки распространяются и на вывоз ювелирных изделий из Таджикистана, что будет способствовать увеличению спроса на продукцию отечественных ювелиров. «В республике из года в год увеличивается производство золота и такое послабление позволит местной продукции стать конкурентноспособной за границей», - считает депутат.

Зайнаб Набизода торгует в Душанбе ювелирными изделиями. По ее словам, таджикским женщинам больше нравится турецкое золото. «Именно поэтому в ювелирных лавках больше изделий из Турции. Сейчас увеличился спрос на так называемое османское серебро из этой страны, оно с позолотой и это сейчас очень модно», - говорит она.