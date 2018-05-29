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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Верховные суды Монголии и Китая заключили меморандум о сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) - С 23 по 27 мая в Пекине состоялось XIII совещание председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Совещание проходило под председательством Верховного народного суда Китая, сообщает Монцамэ.

От монгольской стороны, в мероприятии приняли участие глава Палаты административных дел Верховного суда Монголии М.Батсуурь и в.и.о. директора службы по внешним отношениям и сотрудничеству Д.Тулга.

На полях работы очередного совещания в Пекине 24 мая глава монгольской делегации М.Батсуурь провёл двустороннюю встречу с заместителем председателя Верховного народного суда Китая Шэнь Дэюном. В ходе встречи Шэнь Дэюн, отметив особое значение сотрудничества судебных органов двух стран, подчеркнул его интенсивное развитие за последние годы. Он сообщил, что китайская сторона готова оказать поддержку продолжению учебной программы, в рамках которой сотрудники судебных органов Монголии обучаются в Национальной школе судей при Верховном Народном суде КНР.

В конце встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Верховными судами Монголии и Китая.

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