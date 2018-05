Мужчина застрелил двух полицейских и прохожего в Бельгии. Основной версией называют теракт (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Стрельба произошла в бельгийском городе Льеж, в результате чего три человека погибли, двое получили ранения, сообщает во вторник сайт газеты France Soir.

По ее информации, жертвами стали двое полицейских и один прохожий.

Неизвестный начал стрелять в центре города примерно в 10:30 по местному времени (в 11:30 по Москве). По данным RTBF, он застрелил двух полицейских в кафе на бульваре дʼАврой. После этого мужчина попытался сбежать и скрылся в расположенной неподалеку школе. Захватив одну из сотрудниц учреждения в заложники, подозореваемый спрятался на шестом этаже здания.

Примерно в 11:00 его застрелила полиция, женщина не пострадала. Еще двое полицецейских ранены.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5

UPDATE: Gunman shouted "Allah Akbar" before he opened fire in middle of the street killing 2 police officers and a passerby, and wounded 2 more people before being neutralised. pic.twitter.com/AJRpNP4jji