В Таджикистане уволился заместитель мэра Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Курбан Саидзода, являющийся заместителем мэра города Душанбе уволился по собственному желанию, сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на пресс службу председателя столицы. Согласно источникам, Саидзода проработал заместителем мэра полтора года и решил уволиться на прошлой неделе. На должность он был назначен в январе 2017 года и занимался транспортной сферой, что является одной из самых проблемных сфер в городе. За время его работы в Душанбе из Турции были завезены десятки автобусов ISUZU суммой 3,4 млн евро, были запрещены такси по 3 сомони и движение маршруток «Старекс» по центральным улицам, был внедрен новый вид оплаты за пассажирский проезд.

Сфера транспорта, которой занимался Саидзода все еще критикуется общественностью. Горожане недовольны проблемами общественного транспорта, в частности на не имеющегося четкого расписания движения автобусов и маршруток, переполненных троллейбусов, нехватки транспорта и отсутствие культуры общения с пассажирами.

49-летний Курбон Саидзода — выпускник Технического университета Таджикистана. Работал в министерстве транспорта, так же был старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте «Наклиёт» (Транспорт).

«После проведенной операции он лечится дома и не может продолжить работу по состоянию здоровья» - так же отметила пресс-служба, обозначив при этом, что на этой неделе столичная администрация озвучит имя нового заместителя мэра города.