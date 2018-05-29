Нацбанк Казахстана приостановил действие лицензии Банка Астаны

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Банк Астаны» сроком до 29 августа 2018 года включительно.

По данным банка, решение принято из-за систематического (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащего исполнения договорных обязательств по платежным и переводным операциям.

Отмечается, что лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка.

По состоянию на 1 мая 2018 года объем принятых депозитов физических лиц банка составляет 53 млрд тенге ($161 млн). Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,6% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.