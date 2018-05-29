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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае освобождены 9 из 12 этнических казахов
Предыстория: Казахстан просит Китай освободить этнических казахов, задержанных за двойное гражданство

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов рассказал об этнических казахах, задержанных в Китае.

По его словам, среди них есть граждане Казахстана, которые в силу разных причин не смогли отказаться от гражданства КНР.

«Если речь идет о нашем сотрудничестве с КНР, то никаких препятствий для ведения переговоров нет. В апреле состоялось два крупных визита. Поднимались вопросы, связанные с 12 гражданами Казахстана, которые были задержаны в КНР по объяснению китайской стороны за то, что они неправильно оформили процедуру выхода из гражданства КНР.

По итогам наших переговоров освобождены 9 из них. По остальным трем ведем предметную работу», - сообщил глава МИД.

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