В Алматы 22 гражданина Узбекистана и Таджикистана привлечены к уголовной ответственности

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 22 гражданина Узбекистана и Таджикистана привлечены к уголовной ответственности за невыполнение решения суда.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, 13 из них – граждане Узбекистана, еще 9 – подданные Таджикистана.

Отмечается, что ранее суды приняли решение о том, чтобы эти граждане, грубо нарушившие миграционное законодательство Казахстана, самостоятельно покинули страну. Однако данное требование выполнено не было. Они были задержаны повторно в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал».

Теперь, по данным ДВД, факты будут расследованы в плоскости уголовного законодательства.