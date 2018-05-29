В Алматы 22 гражданина Узбекистана и Таджикистана привлечены к уголовной ответственности
- Казахстан, происшествия
- 17:26, 29 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Алматы 22 гражданина Узбекистана и Таджикистана привлечены к уголовной ответственности за невыполнение решения суда.
Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, 13 из них – граждане Узбекистана, еще 9 – подданные Таджикистана.
Отмечается, что ранее суды приняли решение о том, чтобы эти граждане, грубо нарушившие миграционное законодательство Казахстана, самостоятельно покинули страну. Однако данное требование выполнено не было. Они были задержаны повторно в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал».
Теперь, по данным ДВД, факты будут расследованы в плоскости уголовного законодательства.