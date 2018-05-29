РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы 22 гражданина Узбекистана и Таджикистана привлечены к уголовной ответственности

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 22 гражданина Узбекистана и Таджикистана привлечены к уголовной ответственности за невыполнение решения суда.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, 13 из них – граждане Узбекистана, еще 9 – подданные Таджикистана.

Отмечается, что ранее суды приняли решение о том, чтобы эти граждане, грубо нарушившие миграционное законодательство Казахстана, самостоятельно покинули страну. Однако данное требование выполнено не было. Они были задержаны повторно в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал».

Теперь, по данным ДВД, факты будут расследованы в плоскости уголовного законодательства.

print
  • 42-летняя Чусовитина из Узбекистана завоевала золото на Кубке вызова в Хорватии
  • Межпарламентская ассамблея СНГ может расшириться на одного участника
  • В Туркменистане отметили национальный праздник День ковра (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×