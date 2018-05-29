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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Перспективы таджикско-индийского и таджикско-китайского сотрудничества обсуждены в Пекине

CA-NEWS (TJ) - Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди в рамках своего участия в заседании Контактной группы «ШОС – Афганистан», которое состоялось в городе Пекине, встретился накануне с заместителем министра иностранных дел Индии Гитешом Сарма, сообщает Авеста.

Стороны отметили большое значение предстоящего саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества в июне 2018 года в городе Циндао КНР, а также заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС в октябре 2018 года в городе Душанбе в развитии и углублении сотрудничества между странами –членами ШОС, в том числе между Таджикистаном и Индией.

Также, 28 мая Низомиддин Зохиди встретился в Пекине с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Чжан Ханхуэй.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурной и гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам совместной борьбы с вызовами и угрозами региональной безопасности, в том числе о ситуации в Афганистане.

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