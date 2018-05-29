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  29 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе волонтеры убрали 54 тонны мусора

CA-NEWS (MNG) - В столице Монголии 26 мая прошла акция под названием «Беги и собирай», передает агентство Монцамэ. Данная акция состоялась под руководством молодежного департамента развитии столицы, департамента окружающей среды Улан-Батора, транспортного департамента и администрации губернатора округа Баянзурх.
Акция была проведена с целью повышения участия граждан в защите окружающей среды и предотвращения загрязнения водных ресурсов и инфекционных заболеваний, возникающих из-за выбросов мусора.
В общем в акции участвовали 1408 волонтера, включая сотрудников 24 международных организаций, участников «Mongolian Fitness» и федерации бодибилдинга, которые собрали 54 тонны мусора вдоль реки моста Гачурт (Gachuurt) до Гурван Модный Рашаан (Gurvan Modnii rashaan), а так же на территории от моста Маршалла (Marshall) до горы Баянзурх и от Хар Токой до Монгольского кемпа Шилтгин.
«Загрязнение окружающей среды, вызванной выбросом мусора, вредна для здоровья. Таким образом, люди которые совершали пробежку и совместно выполняли работу под лозунгом: «Беги и собирай», собирали мусор и в то же время призывали людей выбрасывать в мусор в положенном месте. Люди которые собирали мусор больше не будут мусорить в будущем и они будут примером для других. Я думаю, что это было положительное и благотворное мероприятие» - сказал глава департамента молодежного развития Сух-Очир.

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