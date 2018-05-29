Президент Узбекистана посетит Францию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в этом году планирует посетить с официальным визитом Францию. Об этом Kun.uz сообщил источник в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Поездка, как предполагается, должна состояться летом. Ее точная дата пока не называется.

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов прокомментировал корреспонденту Kun.uz возможный визит главы государства.

«У нас намечается визит, связанный с Францией. Я думаю, это можно озвучить. Мы работаем над этим, – сказал Абдувахитов.

При этом он добавил, что планируются еще несколько зарубежных поездок президента Узбекистана. «В этом году намечается еще несколько визитов Шавката Мирзиёева за рубеж. Предстоит определенная работа по подготовке документов», – добавил замминистра.

В сентябре прошлого года французский лидер Эммануэль Макрон направил Мирзиёеву поздравление по случаю Дня независимости, в котором пригласил его посетить Францию.

За всю историю отношений двух стран состоялось только три визита на уровне глав государств. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов посетил Францию дважды: в 1993 и 1996 годах. В 1994 году состоялся государственный визит президента Франции Франсуа Миттерана в Узбекистан.

Франция является одним из важных торговых партнеров Узбекистана в Европе. По итогам 2017 года объем двустороннего товарооборота составил $251,6 млн.