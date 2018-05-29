Таджикистан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о международном автомобильном сообщении сегодня на очередном заседании сессии.

Выступая перед депутатами, министр транспорта страны Худоер Худоёрзода отметил, что раньше имелось много сложностей при транспортировке грузов через территорию Узбекистана.

В частности, таджикскими транспортными компаниями транзит грузов осуществлялся через книжку TIR (книжка TIR, – дающий право перевозить груз через границы государств в опломбированных таможней кузовах автомобилей или контейнерах).

«Данный метод усложнял деятельность транспортных компаний при перевозке транзитных грузов, как по времени, так и по стоимости. В частности, стоимость каждой книжки TIR составляет $400, что в конечном итоге накладывалось на стоимости ввозимых товаров», – пояснил Худоёр Худоёрзода.

«Соглашение также способствует созданию новой инфраструктуры, приобретению автотранспорта, как грузового, так и пассажирского для осуществления рейсов в том числе, в Россию и Казахстан. Этими маршрутами могут воспользоваться туристы и трудовые мигранты», – подытожил министр.