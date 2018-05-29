Племянники экс-генерала Батыра Парпиева были пойманы при попытке бегства из страны, - СМИ

- Узбекистан, общество
- 18:07, 29 мая 2018
- Просмотров: 576
|Предыстория: В Узбекистане снят с должности глава СНБ Рустам Иноятов
|Продолжение: В Узбекистане сняты с должностей племянники-полковники бывшего генерала Батыра Парпиева
CA-NEWS (UZ) - По информации издания Uzmetronom, племянники экс-главы Государственного налогового комитета Узбекистана Батыра Парпиева, который был снят с должности 11 мая этого года, братья-полковники Шухрат и Анвар Парпиевыподались (или попытались податься) в бега.
Как сообщает издание, "по крайней мере, днями в Ташкентской области была отфиксирована спецоперация по предотвращению возможного незаконного перехода ими государственной границы Узбекистана".
Замначальник УВД Бухарской области, полковник внутренней службы Анвар Парпиев и начальник ОВД Андижана, полковник Шухрат Парпиев – племянники бывшего председателя ГНК и сыновья покойного Кудрата Парпиева, в прошлом - председателя правления ассоциации «Узавтосаноат» и генерального директора СП УзДЭУавто. Ранее сообщалось, что оба они были смещены со своих должностей, вечером, 27 мая.
Батыр Парпиев является сватом бывшего председателя Службы национальной безопасности (ныне – Службы госбезопасности) Узбекистана Рустама Иноятова, который руководил ведомством более 22 лет. Парпиевы на протяжении нескольких лет занимали различные должности в органах госбезопасности и других органах госвласти.
Шухрат Парпиев был назначен начальником ГОВД города Андижана в марте 2017 года. Анвар Парпиев был назначен заместителем начальника УВД Бухарской области в июне прошлого года.