Племянники экс-генерала Батыра Парпиева были пойманы при попытке бегства из страны, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - По информации издания Uzmetronom, племянники экс-главы Государственного налогового комитета Узбекистана Батыра Парпиева, который был снят с должности 11 мая этого года, братья-полковники Шухрат и Анвар Парпиевыподались (или попытались податься) в бега.

Как сообщает издание, "по крайней мере, днями в Ташкентской области была отфиксирована спецоперация по предотвращению возможного незаконного перехода ими государственной границы Узбекистана".

Замначальник УВД Бухарской области, полковник внутренней службы Анвар Парпиев и начальник ОВД Андижана, полковник Шухрат Парпиев – племянники бывшего председателя ГНК и сыновья покойного Кудрата Парпиева, в прошлом - председателя правления ассоциации «Узавтосаноат» и генерального директора СП УзДЭУавто. Ранее сообщалось, что оба они были смещены со своих должностей, вечером, 27 мая.

Батыр Парпиев является сватом бывшего председателя Службы национальной безопасности (ныне – Службы госбезопасности) Узбекистана Рустама Иноятова, который руководил ведомством более 22 лет. Парпиевы на протяжении нескольких лет занимали различные должности в органах госбезопасности и других органах госвласти.

Шухрат Парпиев был назначен начальником ГОВД города Андижана в марте 2017 года. Анвар Парпиев был назначен заместителем начальника УВД Бухарской области в июне прошлого года.