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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Менингококковая инфекция добралась до Астаны. В больницу госпитализирован ребенок
Предыстория: Менингококковая инфекция в Алматы. Медики просят горожан посещать мечети в масках

CA-NEWS (KZ) - В городскую детскую инфекционную больницу Астаны с предварительным диагнозом «менингококковая инфекция, генерализованная форма, менингококцемия тяжелой степени» госпитализирован ребенок.

По данным Управления общественного здравоохранения города, мальчик, 2014 года рождения, доставлен в реанимационное отделение больницы днем 29 мая.

Из анамнеза установлено, что ребенок с семьей с 18 апреля по 23 мая находился в Алматы, в Астану они вернулись 24 мая. Заболевание проявилось 27 мая повышением температуры до 40 градусов, рвотой, слабостью и головной болью. В тот же день дважды вызывали скорую медицинскую помощь. Даны рекомендации, ребенок был оставлен дома.

«29 мая родители обратились в частный медицинский центр, откуда ребенок отправлен в ГДИБ с направительным диагнозом «Энтеровирусная инфекция (менингит)», - сообщили в управлении.

На сегодняшний день, по словам главного санитарного врача Казахстана, от менингококковой инфекции скончались 8 человек, в том числе 4 в Алматы.

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