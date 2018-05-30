В Таджикистане нарушителей ПДД штрафуют после жалоб населения

CA-NEWS (TJ) - Управление ГАИ города Душанбе призвало столичных жителей сообщать им о случаях правонарушений на дорогах. Уже около 30 водителей, на которых поступили жалобы, оштрафованы.

УГАИ г. Душанбе призвало горожан к сотрудничеству через свой веб-сайт, на который можно отправлять фото и видео нарушителей на дорогах города. Такая схема сотрудничества дорожных инспекторов с населением инициирована главой столичного УМВД Шарифом Назарзода.

Несколько лет назад в городе развернулся проект «Безопасный город», в рамках которого на основных дорогах Душанбе были установлены видеокамеры. Но, несмотря на это, дорожные правонарушения происходят повсеместно.

С 2010 года в Таджикистане зарегистрировано свыше 7,5 млн нарушений правил дорожного движения, в результате которых государственная казна пополнилась за счет штрафов на 175 млн сомони или 20 млн долларов. За указанный период в ДТП погибло 3,5 тыс человек.

Ежегодно в стране происходит до 1,5 тыс дорожно-транспортных происшествий, что недавно вызвало обеспокоенность президента РТ Эмомали Рахмона.