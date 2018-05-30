РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нацбанк Казахстана приостановил действие лицензии еще одного банка
Предыстория: Нацбанк Казахстана приостановил действие лицензии Банка Астаны

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа 2018 года включительно.

Как сообщает пресс-служба финансового регулятора, решение принято в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами г) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и нормативных правовых актов.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка, отмечает Нацбанк.

По состоянию на 1 мая 2018 года объем принятых депозитов физических лиц «Эксимбанка» составляет 267 млн тенге ($811,5 тыс.). Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,003% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

print
  • В аэропорту Ашхабада продолжают снимать женщин с международных рейсов
  • Таджикистан принял участие в 28-м Пленарном заседании ЕАГ в Нанкине
  • Комитет против пыток ООН рекомендует Таджикистану ужесточить наказание за применение пыток
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×