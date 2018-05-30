Нацбанк Казахстана приостановил действие лицензии еще одного банка

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа 2018 года включительно.

Как сообщает пресс-служба финансового регулятора, решение принято в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами г) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и нормативных правовых актов.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка, отмечает Нацбанк.

По состоянию на 1 мая 2018 года объем принятых депозитов физических лиц «Эксимбанка» составляет 267 млн тенге ($811,5 тыс.). Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,003% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.