Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров

CA-NEWS (UZ) - По результатам двухнедельного расследования, предприниматель, приближенный к семье президента Узбекистана, оказывал давление на футбольных судей и тренеров во время последних двух туров Суперлиги Узбекистана по футболу, сообщает радио «Озодлик».

Пока не удалось установить, какое отношение имеет 32-летний кокандский предприниматель Ойбек Умаров, являющийся младшим братом зятя президента Шавката Мирзияева Отабека Умарова, к футбольному клубу «Коканд – 1912».

По словам собеседников, поведение Ойбека Умарова во время последних двух игр данной команды резко отличалось от поведения обычных футбольных фанатов. К такому выводу редакция «Озодлика» пришла после беседы с несколькими независимыми друг от друга свидетелями: членами футбольных клубов, тренерами, футбольными чиновниками и фанатами.

Футбольная команда «Коканд – 1912», занимающая восьмое место в турнирной таблице Суперлиги, 22 мая проиграла на своем поле команде «Бухара» со счетом 1:2, а во время игры 26 мая уступила команде «Кызылкум» со счетом 0:1. По словам наших собеседников, во время вышеназванных матчей и после них Ойбек Умаров оскорбил судей, комиссаров и тренеров, открыто оказывал на них давление и обвинил их в проигрыше команды «Коканд – 1912».

«После того, как кокандцы пропустили два гола, Ойбек позвал к себе комиссара игры и пригрозил, сказав ему следующее: «Скажи Коваленко, что позже я его размажу». Я слышал это своими ушами. Затем он позвал к себе моего напарника, стоявшего рядом со мной, и приказал ему, чтобы сотрудники милиции не позволили судьям покинуть поле. «Не пропускайте судей, стоящих на ближней линии, чтобы они не ушли в свои комнаты. Я разберусь с ними», сказал Ойбек моему напарнику», – говорит милиционер, обеспечивавший безопасность во время матча в 12-м туре Суперлиги.

Как говорит представитель футбольной команды «Бухара», во время матча второго тура судьи уже открыто начали идти на уступки команде «Коканд – 1912». Поражение команды «Коканд – 1912» зарафшанскому «Кызылкум» во время матча 26 мая еще больше разгневало Ойбека Умарова. После окончания матча Ойбек Умаров грозил отстранить главного арбитра Акобирходжу Шукуриллаева от футбола. "Умаров кричал на арбитра: «Я уволю тебя с работы». Но арбитр стоял молча. У него был потерянный вид, потому что он еще молод. Затем Умаров начал угрожать контролеру матча Фарходу Абдуллаеву", – сказал источник.

Советник президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диёр Имамхаджаев заявил, что арбитр Акорбирходжа Шукуруллаев был отстранен от Суперлиги «за ряд ошибок», допущенных во время матча между командами «Коканд – 1912» и «Кызылкум».