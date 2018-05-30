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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минэнерго Казахстана предлагает ограничить ввоз бензина из России

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа о поставках нефтепродуктов в РК из России.

Согласно документу, глава ведомства Канат Бозумбаев предлагает ввести запрет сроком на 3 месяца на ввоз бензина в Казахстан из России железнодорожным транспортом.

Департаменту развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК в случае принятия приказа необходимо обеспечить:
1) уведомление Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК;
2) уведомление акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию) о принятии мер по реализации пункта 1 настоящего приказа в установленном законодательством порядке;
3) уведомление Министерства национальной экономики РК о необходимости в установленном порядке:
- проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, указанного в пункте 1 настоящего приказа;
- внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложения о применении мер, указанных в пункте 1 настоящего приказа, другими государствами-участниками Евразийского экономического союза;
4) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции РК;
5) в течение 10 календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов РК;
6) в течение 10 календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
7) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики после его официального опубликования;
8) в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.

Контроль за исполнением приказа планируется возложить на курирующего вице-министра энергетики.

Приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

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