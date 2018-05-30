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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Саудовская Аравия подтвердили готовность к расширению связей

CA-NEWS (TJ) - Республика Таджикистан и Королевство Саудовской Аравии обсудили комплекс вопросов двухстороннего сотрудничества, сообщает департамент информации МИД РТ.

Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Саудовской Аравии Заробиддин Косими провел встречу с заместителем министра иностранных дел страны пребывания Аделом Мирдадом.

На встрече обсуждался комплекс вопросов сотрудничества двух дружественных стран.

Как сообщили в пресс-службе, стороны подтвердили готовность к расширению связей, в том числе в областях экономики и торговли, инвестиций, культуры и туризма.

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