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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Талдыкоргане от менингита умерла 2-летняя девочка
Предыстория: Менингококковая инфекция добралась до Астаны. В больницу госпитализирован ребенок

CA-NEWS (KZ) - В Талдыкоргане 29 мая от менингита умер ребенок.

Как сообщил на брифинге главный врач городской инфекционной больницы Бауыржан Сауранбаев, девочку Айшу, которой было 2 года 8 месяцев, доставили в учреждение на скорой помощи в очень тяжелом состоянии. Она скончалась в течение 1,5 часов.

По его словам, установлен круг людей, которые контактировали с девочкой, они проходят обследование на менингит.

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