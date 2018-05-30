В Талдыкоргане от менингита умерла 2-летняя девочка
- Казахстан, происшествия
- 10:15, 30 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Талдыкоргане 29 мая от менингита умер ребенок.
Как сообщил на брифинге главный врач городской инфекционной больницы Бауыржан Сауранбаев, девочку Айшу, которой было 2 года 8 месяцев, доставили в учреждение на скорой помощи в очень тяжелом состоянии. Она скончалась в течение 1,5 часов.
По его словам, установлен круг людей, которые контактировали с девочкой, они проходят обследование на менингит.