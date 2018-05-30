В прокуратуре Бельгии назвали стрельбу в городе Льеж терактом

CA-NEWS (CA) - Стрельбу в бельгийском городе Льеж, в результате которой погибли три человека, квалифицировали как теракт, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на представителя прокуратуры Бельгии.

По его словам, по факту произошедшего ведется расследование по антитеррористической статье.

Телеканал RTBF также сообщил, что стрелком оказался 36-летний Бенджамин Эрман, выходец из города Рошфор в провинции Намюр. Он сидел в тюрьме Лэнтин в Льеже за кражу и торговлю наркотиками и вышел в тюремный отпуск, вернуться из которого должен был 28 мая. По данным полиции, он стал приверженцем радикальных взглядов после того, как попал в тюрьму, отмечает издание La Libre.

Ранее, во вторник, 29 мая на бульваре д’Аврой в Льеже вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, убил одного из них и, забрав его оружие, застрелил второго. После этого он убил пассажира проезжавшей мимо машины и ранил еще двоих сотрудников полиции. Впоследствии преступник взял в заложники женщину, работающую в расположенной рядом школе, но был убит полицией. Издание La Dernière Heure со ссылкой на полицию сообщало, что напавший на полицейских выкрикивал: «Аллах акбар!».