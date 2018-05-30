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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Военные летчики Узбекистана ежегодно будут получать квартиры в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Военные летчики Военно-Воздушных Сил Узбекистана ежегодно будут получать квартиры в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Согласно постановлению Президента от 14 мая текущего года, Кабинет Министров республики по рекомендации Министерства обороны будет ежегодно рассматривать выделение десяти лучшим авиационным специалистам квартир в Ташкенте.

Выделение квартир будет осуществляется за счет выделяемых Министерству обороны средств Государственного бюджета.

Ранее постановлением президента Узбекистана предписали выделять работникам прокуратуры льготный кредит на покупку автомобиля. Проценты по займу соответствуют ставке рефинансирования, срок кредита — 10 лет, первоначальный взнос — 25%.

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