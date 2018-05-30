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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский фильм «Однажды в детском доме» получил гран-при на международном кинофестивале в России

CA-NEWS (KZ) - Художественный фильм «Однажды в детском доме», снятый кинокомпанией Tanaris Production по заказу Министерства культуры и спорта Казахстана, получил гран-при на Международном кинофестивале «Свет миру» в России.

Как сообщает пресс-служба киностудии «Казахфильм», «Однажды в детском доме» – совместная работа режиссеров Серика Абишева и Руслана Магомадова.

Главные роли в фильме исполнили воспитанники детских домов Алматы и Алматинской области, а также дети из Южной Кореи. Большая часть съемок проходила в Восточно-Казахстанской области. Музыку к фильму написал композитор Куат Шильдебаев, в основу которой легла одна из последних саксофонных импровизаций Батырхана Шукенова.

Кинолента рассказывает историю о преступнике, который был арестован и летит из Кореи в Европу в сопровождении конвоира, но по воле случая самолет делает вынужденную посадку в небольшом городе Казахстана. Несмотря на множество попыток сбежать, главного героя постоянно останавливает одно – спустя много лет он вновь оказывается там, откуда так хотел убежать – в детском доме. Взрослые и дети разных национальностей, преодолев взаимное отчуждение, находят путь к сердцам друг друга и дают кинозрителям понять, что нет ничего более ценного, чем дружба и любовь.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках 64 Международного кинофестиваля Мангейм-Хайдельберг в Германии, где картина была представлена в международном конкурсе. В 2016 году юный актер Амангельды Кусаинов получил приз «За лучшую детскую роль» на международном кинофестивале «КиноМалыШок».

«Я очень благодарен фестивалю «Свет Миру» и его жюри за высокую оценку нашего фильма. Мы вместе с Русланом Магомадовым и со всей командой, которая работала над фильмом, старались сделать наш фильм светлым и добрым», – сказал С.Абишев

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