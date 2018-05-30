Эмомали Рахмон дал старт строительству новых зданий Исламского института в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 30 мая на улице Низоми Ганджави города Душанбе, возложив первый камень, дал старт строительству новых зданий Исламского института РТ имени Имоми Аъзам-Абуханифа Нуъмон ибн Собита, сообщает пресс-служба президента РТ.

Как сообщается, в новом здании Исламского института Таджикистана будут обучаться 1,5 тыс. студентов в одну смену. На строительство объекта, который будет расположен на площади около 3 га, планируется потратить 136 млн. сомони ($15.1 млн).

По проекту основное здание данного высшего учебного заведения состоит из 5 семиэтажных блоков – учебных корпусов, административных зданий, общежития, спортивного зала, столовой, библиотеки и конференц-зала.

В ходе презентации проекта президенту Эмомали Рахмону было доложено, что общежитие рассчитывается на 1,5 тыс. человек, столовая на 490 мест, спортивный зал на 260 мест и конференц-зал на 550 мест. Планируется создание традиционной и электронной библиотеки.

Также на территории нового Исламского института планируется строительство 2-этажного здания, универсальной спортивной площадки, места отдыха с фонтаном и беседками, автомобильной стоянки и других вспомогательных объектов.

Президент поручил ответственным лицам принять меры по качественному выполнению строительных работ согласно требованиям проекта строительства объекта.