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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии и посол Беларуси обсудили обмен визитами на высоком уровне

CA-NEWS (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Станислав Чепурной встретился с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-монгольских отношений, в том числе обмен визитами на высоком уровне, взаимодействие двух стран в международных организациях, перспективы расширения торгово-экономических связей.

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