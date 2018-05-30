Узбекистан призвал РФ и США к сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Афганистане

CA-NEWS (UZ) - Урегулирование на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, особенно в Афганистане требует конструктивного взаимодействия внешних игроков, прежде всего России и США. Об этом заявил 29 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

"События на Ближнем Востоке и в Афганистане в последние годы с точки зрения перемещения конфликтного потенциала превратились в сообщающиеся сосуды, поэтому прямо отражаются на обстановке в Центральной Азии", - отметил Камилов.

При этом, по его словам, присоединение молодежи из стран Центральной Азии к террористам в Ираке и Сирии "создает очень большие проблемы", передает ТАСС.

"Мы должны нащупать некие возможности позитивного движения. Для этого необходимо конструктивное сотрудничество внешних игроков - России и США", - уверен глава МИД Узбекистана.

"Для выработки стратегического поля совпадения интересов важно сосредоточиться на ряде направлений, - подчеркнул Камилов. - Во-первых, обе стороны [должны быть] крайне заинтересованы в том, чтобы избежать прямого столкновения. Второе, это общие интересы в борьбе с глобальными угрозами - терроризмом и его идеологией".