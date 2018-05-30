Кыргызские пограничники будут патрулировать таджикско-кыргызскую границу с помощью видеорегистраторов

CA-NEWS (TJ) - Для предотвращения конфликтов на границе и фиксации инцидентов, кыргызские пограничники теперь будут патрулировать с видеорегистраторами, сообщает агентство Азия плюс.

Для пеших патрулей с застав Баткенского и Лейлекского района, граничащих с Исфаринским и Бободжон Гафуровским районом Таджикистана было выделено 77 комплектов переносных видеорегистраторов. Все они были переданы ГПС Кыргызской Республики на безвозмездной основе Программой развития ООН в рамках проекта «Трансграничное сотрудничество для устойчивого мира и развития».

Как сообщило агентство «Азия плюс» специалист проекта «Трансграничное сотрудничество для устойчивого мира и развития» ПРООН КР Сарвар Турдибоев поясняет, что при конфликтах на приграничных сел, жители начинают обвинять друг друга и поэтому становится тяжело выявить правду и привести жителей к перемирию

«Мы передали ГПС Кыргызстана видеорегистраторы для пеших патрулей пограничников. Ранее заставы получили компьютеры для хранения получаемой теперь видеоинформации. Надеемся, что теперь использование видеорегистраторов будет сдерживать обе стороны от агрессивных поступков и позволит избежать насильственных конфликтов.» - так же добавил он.

Отметим, что проект ПРООН «Трансграничное развитие во имя мира и развития» направлен на создание благоприятных условий с целью продвижения устойчивого мира и развития в приграничных районах Кыргызстан и Таджикистана.

Мероприятия по укреплению мира нацелены на установление диалога между приграничными сообществами, проживающими в Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.