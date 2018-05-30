Суд Бельгии снял арест c активов Нацфонда Казахстана в размере $21,5 млрд

CA-NEWS (KZ) - Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана на сумму около $21,5 млрд и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере $530 млн возможно в английских судах.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК, это «очередная из серии неудачных попыток» двух молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати, которые начали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали $4 млрд от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено

$500 млн. $199 млн из этих средств связаны с якобы затратами на строительство газоперерабатывающего завода.

Позже, через документы, полученные в США через отдельную судебную процедуру, Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Несмотря на то, что шведские суды не отменили арбитражное решение и даже не рассмотрели по существу факт мошенничества, Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне прошлого года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и назначил слушания по существу мошенничества на октябрь 2018 года. После этого Стати начали кампанию по принудительному исполнению в 7 странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду на сумму более $22 млрд, что намного превышает их претензии.

Бельгийский суд постановил, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек Стати, а именно $530 млн, что приводит к снятию ареста с активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана на сумму почти

$21,5 млрд. Кроме того, бельгийский суд постановил, что именно английские суды должны решить вопрос о наличии основания для замораживания. Казахстан и Национальный банк Казахстана предпримут соответствующие действия в Англии для снятия ареста с оставшейся части замороженных средств, отмечает ведомство.

По словам министра юстиции Марата Бекетаева, стратегия Стати, направленная на увеличение средств для заморозки и охвата при этом третьих лиц, дала трещину. Она была изначально нацелена на оказание давления на страну.