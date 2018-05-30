Мужчина из Узбекистана избил и ограбил двух человек в Приморье, чтобы подарить своей девушке телефон

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина избил и похитил два сотовых телефона у жительниц Владивостока. Об этом сообщает прокуратура Советского района Владивостока.

Мужчина увидел двух подвыпивших девушек, возвращавшихся с увеселительного заведения и решил похитить у них сотовые телефоны.

"Подойдя к ничего не подозревающим девушкам, мужчина предложил проводить их до дома, но получил отказ. Тогда он попытался выхватить мобильный телефон у одной из потерпевших, получил отпор. Нанеся жертве несколько ударов по телу и лицу, мужчина все же отобрал у нее мобильный телефон, — рассказали в прокуратуре. — Затем обвиняемый догнал вторую потерпевшую и ударом в затылок повалил ее на землю. После чего нанес ей еще несколько ударов по лицу и отобрал мобильный телефон".

Совершив преступление, обвиняемый скрылся с похищенным имуществом, телефоны подарил свое сожительнице.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Похищенное имущество в ходе следствия изъято и возвращено потерпевшим.