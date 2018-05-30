Бизнесмены РФ считают, что Таджикистан уже неформально интегрирован в ЕАЭС

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе проходит Шестая конференция по вопросам межрегионального сотрудничества России и Таджикистана.

В рамках форума рассматриваются вопросы углубления двустороннего межрегионального взаимодействия в области сельского хозяйства, трудовой миграции, развития гуманитарных связей, промышленности и транспортной инфраструктуры, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Выступая на конференции, вице-президент Х5 Retail Group, директор Департамента по сотрудничеству с государственными структурами Манучар Кутаталадзе отметил, что Россия заинтересована во взаимодействии с Таджикистаном.

"Интеграция Таджикистана в Евразийский экономический союз с точки зрения единого рынка и представления продукции — это уже недалекая перспектива, потому что неформально эта интеграция уже происходит, здесь очень много казахских и кыргызских предпринимателей, которые работают с таджикским рынком", — сказал Кутаталадзе.

Он подчеркнул, что необходимо представлять таджикскую продукцию под брендом "Произведено в Таджикистане".

По словам предпринимателя, сейчас нередки ситуации, когда "мы точно знаем что продукция выращена в Таджикистане, но она приходит под маркой сопредельных рынков".