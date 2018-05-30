Монголия выделит гранты выпускникам Улан-Удэ

CA-NEWS (MNG) - Министерство образования, культуры и науки Монголии выделит гранты выпускникам Улан-Удэ для обучения в Монгольском государственном университете культуры и искусств, сообщает пресс-служба министерства культуры республики Бурятия.

В колледже искусств имени Чайковского, расположенного в столице республики Бурятии планируется выпустить 91 выпускника по различным специальностям таким как вокальное искусство, инструментальное исполнительство, сольное и хоровое народное пение, хоровое дирижирование, музыкальное искусство эстрады, музыкальное звукооператорское мастерство, народное художественное творчество, социально-культурная деятельность, цирковое искусство, живопись, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Многие выпускники планируют продолжить обучение в ведущих вузах России и Монголии. В министерстве культуры республики Бурятия была проведена работа по утверждению заявок на обучение за счет ассигнований федерального бюджета в ведущих творческих вузах, подведомственных министерству культуры России. Так же было достигнуто соглашение с министерством образования, культуры и науки Монголии о выделении грантов для обучения в Монгольском государственном университете культуры и искусств.

Но перед этим выпускникам необходимо пройти государственную итоговую аттестацию. В качестве председателей аттестационной комиссии выступят специалисты Бурятского театра оперы и балета, Национального оркестра республики, Республиканского центра народного творчества, цирка Бурятии и детской художественной школы имени Мэрдыгеева.