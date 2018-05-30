Администраторы Telegram-канала со 100-тысячной аудиторией задержаны в Намангане

CA-NEWS (UZ) - В Намангане за взятку задержаны администраторы крупного Телеграм-канала под названием "Namanganliklar". Об этом стало известно из документа, распространившегося в социальных сетях и информации в Телеграм-канале блогера Xushnudbek.uz. Согласно протоколу, администратора канала обвиняют в вымогательстве, передает repost.uz.

Отмечается, что история началась в местном кафе "Сохил", в котором за женским столиком одна из гостей заведения обнаружила в еде таракана. Официант, которого вызвали объяснить ситуацию, принес свои извинения. На что женщины сказали, что уже отправили видео администратору указанного канала.

Позже на связь вышел мужчина, который представился администратором канала и назвался Жобиром. Он сказал владельцу заведения, что видео ему придется выкупить за $600. Эту сумму он аргументировал тем, что на его канал в Telegram подписано свыше 100 тысяч человек, и большинство из них – жители города. Соответственно, публикация ролика сильно навредит имиджу заведения.

Владелец заведения написал заявление в правоохранительные органы. В ходе проведенной операции владелец канала был задержан в процессе получения взятки на территории одной из городских больниц. Всего было задержано несколько человек.

Позже в самом Telegram-канале появилось сообщение, адресованное подписчикам. В нем указывается, что канал прекратил своё существование из-за незаконной деятельности.