Экс-глава Государственного налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев госпитализирован, - СМИ

- Узбекистан, общество
- 12:16, 30 мая 2018
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|Предыстория: Глава налогового комитета Узбекистана Ботир Парпиев снят с должности
|Продолжение: Племянники бывшего узбекского генерала Батыра Парпиева были пойманы при попытке бегства из страны, - СМИ
CA-NEWS (UZ) - Бывший председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистана Ботир Парпиев госпитализирован. Эта информация была подтверждена источником в Министерстве здравоохранения изданию «Xabar.uz».
Как сообщает издание, президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания в Андижане заявил, что лицо, "приватизировавшее" половину региона, всё вернет. После этого здоровье Парпиева ухудшилось.
Напомним, что Ботир Парпиев был снят с должности Государственного налогового комитета 11 мая этого года. 19 мая Национальный олимпийский комитет провел внеочередную выездную конференцию Ассоциации тхэквондо WTF. Ботир Парпиев также был освобожден от руководства ассоциации.
Ботир Парпиев являлся сватом бывшего главы СНБ (бывшая Служба госбезопасности) Рустама Иноятова, отправленного в отставку в начале этого года и руководившего спецслужбами с 1995 года.