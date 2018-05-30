Экс-глава Государственного налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев госпитализирован, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Бывший председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистана Ботир Парпиев госпитализирован. Эта информация была подтверждена источником в Министерстве здравоохранения изданию «Xabar.uz».

Как сообщает издание, президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания в Андижане заявил, что лицо, "приватизировавшее" половину региона, всё вернет. После этого здоровье Парпиева ухудшилось.

Напомним, что Ботир Парпиев был снят с должности Государственного налогового комитета 11 мая этого года. 19 мая Национальный олимпийский комитет провел внеочередную выездную конференцию Ассоциации тхэквондо WTF. Ботир Парпиев также был освобожден от руководства ассоциации.

Ботир Парпиев являлся сватом бывшего главы СНБ (бывшая Служба госбезопасности) Рустама Иноятова, отправленного в отставку в начале этого года и руководившего спецслужбами с 1995 года.