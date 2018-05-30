На севере Таджикистана отец-насильник приговорен к 25 годам лишения свободы

CA-NEWS (TJ) - Коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда завершила рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего жителя района Хамадони Хатлонской области, временно проживавшего в городе Гулистон (бывший Кайраккум) М. А., который обвинялся в изнасиловании родной дочери, сообщает Азия Плюс.

Суд проговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил «АП», что первое изнасилование произошло еще год назад. После отец несколько раз с применением угрозы насиловал свою 18-летнюю родную дочь. Она молчала об этом, пока не стала очевидна ее беременность.

Тогда, по словам источника, мать обратилась к врачам, которые подтвердили ей беременность. Девушке решено было сделать аборт.

Источник также сообщил, что супруга осужденного на следствии заявила, что и она и дети систематически подвергались насилию со стороны мужа.

Осужденный был задержан в начале февраля 2018 года милицией Гулистона. 24 февраля осужденному удалось сбежать с допроса, но спустя 12 часов он был задержан в маршрутном такси, которое направлялось в Худжанд.