Мирзиеев комментируя увольнение руководителя налогового комитета Узбекистана, заявил о больших махинациях в системе

CA-NEWS (UZ) - В ходе видеоселекторного совещания под представительством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, глава республики прокомментировал увольнение бывшего руководителя Государственного налогового комитета республики Батыра Парпиева. Об этом сообщает Kun.uz.

"Человек, который не занимается экспортом, не сможет работать с нами. Это говорит о том, что руководитель не соответствует этой должности. Руководитель, который не экспортирует хотя бы на 1 доллар, будет отвечать головой. Импорт продолжается, как и было раньше. Прокуратура не дала мне никакого предложения о привлечении кого-либо к ответственности. Еще одна проблема – объем поступлений в местный бюджет. Я не просто так поменял руководителя налогового комитета (Батыр Парпиев – ред.), потому что у нас нет налоговой системы. Еще много чего надо сделать", - отметил Мирзиёев.

"Я удивился, когда узнал какие игры были там (в налоговом комитете – ред.) и чем занимались руководители. Мы еще доведем эти сведения до народа. Учитывая это, теперь соответствующие лица в день по 2 часа будут заниматься вопросами бюджетных поступлений. У налоговиков нет опыта и знаний. Сегодня я дал поручение, подготовят соответствующий документ, все начнем с нуля – от налоговой академии до всего иного. Налоговики не знают, что они делают. Они не знают, как работать. 70% связаны с коррупцией, и все должны это знать", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что члены семьи Парпиева были сняты со всех должностей.

Сам Парпиев был переведен на другую работу в начале мая текущего года. Он был назначен заместителем председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам престарелых и ветеранов.