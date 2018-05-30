Президент Туркменистана распорядился привлечь инвестиции для месторождения «Галкыныш», чтобы реализовать газопровод ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился привлечь иностранные инвестиции для газового месторождения «Галкыныш», чтобы реализовать проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства распорядился также активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций для обустройства газового месторождения «Галкыныш», где берёт своё начало газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, и ускорить реализацию проекта строительства этого транснационального энергомоста», - говорится в сообщении пресс-службы в по итогам совещания с руководителями нефтегазового комплекса.

«Руководителям структурных подразделений ТЭК были даны указания продолжить работы по увеличению объёмов производства и экспорта сжиженного газа, полному выполнению заданий по наращиванию поставок зарубежным потребителям отдельных видов продукции нефтегазовой отрасли, ускорению строительства новых газохимических предприятий, освоению и сдачи в эксплуатацию открытых углеводородных месторождений», - отмечается в тексте.

Как отметил туркменский лидер, следует добиться эффективной исследовательской и практической деятельности НИИ нефтегазового комплекса, изучить с научной точки зрения влияние на экологию реализуемых в ТЭК проектов.

Следует также на должном уровне наладить сервисные услуги по повышению продуктивности нефтяных скважин, расширить геологоразведочные работы по поиску новых месторождений нефти, подчеркнул президент Туркменистана.

Глава государства дал конкретные поручения по повышению качества, увеличению объёмов производимой продукции и дальнейшей активизации работ на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.