Пакистанский генерал посетил МИД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Вопросы развития таджикско-пакистанского сотрудничества и укрепления связей между двумя странами обсуждены в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял главу Объединенного комитета начальников штабов Пакистанской армии генерала Зубайр Махмуд Хайята.

Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития таджикско-пакистанских отношений.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, отмечается в сообщении.