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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пакистанский генерал посетил МИД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Вопросы развития таджикско-пакистанского сотрудничества и укрепления связей между двумя странами обсуждены в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял главу Объединенного комитета начальников штабов Пакистанской армии генерала Зубайр Махмуд Хайята.

Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития таджикско-пакистанских отношений.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, отмечается в сообщении.

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