Пакистанский генерал посетил МИД Таджикистана
- Таджикистан, политика
- 13:11, 30 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Вопросы развития таджикско-пакистанского сотрудничества и укрепления связей между двумя странами обсуждены в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД РТ.
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял главу Объединенного комитета начальников штабов Пакистанской армии генерала Зубайр Махмуд Хайята.
Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития таджикско-пакистанских отношений.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, отмечается в сообщении.