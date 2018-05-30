В Ташкенте за четыре дня задержаны 50 незаконных водителей «Яндекс.Такси»

CA-NEWS (UZ) - Как сообщил представитель Узбекского агентства автомобильного транспорта, в ходе рейдов, которые проводятся в Ташкенте с 25 мая, были задержаны 50 водителей, которые занимались извозом пассажиров, используя мобильное приложение для заказа такси «Яндекс.Такси», не имея при этом лицензии.

– В Ташкенте увеличилось число таксистов, которые скачав на свои мобильные телефоны приложение «Яндекс.Такси», занимаются частным извозом. Сейчас мы проводим рейды и ловим таких таксистов, которые занимаются незаконным извозом, – сказал представитель агентства.

Напомним, что сервис «Яндекс.Такси»​ официально вышел на рынок пассажирских перевозок Узбекистана в этом году и уже в начале апреля начал работать в Ташкенте. Представитель московского офиса «Яндекс.Такси» Надежда Леонидова заявила, что компания не имеет никакого отношения к задержанным в Ташкенте водителям. "Мы не работаем напрямую с водителями. Мы работаем с местными партнерами, имеющими официальную регистрацию и лицензию", – сказала представитель московского офиса «Яндекс.Такси».

Заказать такси от «Яндекс.Такси» можно на сайте или через мобильное приложение для смартфонов. Как говорит один из ташкентских таксистов, интерес к сервису «Яндекс.Такси» среди жителей узбекской столицы вырос за счет дешевизны и удобства.

По словам другого водителя из Ташкента, многие столичные таксисты работают незаконно по причине того, что получение лицензии и работа согласно требованиям компании обходится им слишком дорого. "Ежемесячно для получения лицензии нужно платить 450-600 тысяч сумов (более $50). «Яндекс.Такси» тоже снимает 20-процентную комиссию. Поэтому многие таксисты скачивают приложение «Яндекс.Такси» и работают без лицензии", – говорит он.

Деятельность «Яндекс.Такси» в Узбекистане вызвала недовольство многих местных служб такси. ​Как пишут местные СМИ, десятки служб такси обратились в Узбекское агентство автомобильного транспорта и Госкомитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции с просьбой приостановить незаконную деятельность «Яндекс.Такси» на территории Узбекистана.