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  30 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ВВП Монголии в первом полугодии вырос на 6.1%

CA-NEWS (MNG) - Согласно предварительному отчету Национального статистического комитета об исполнении бюджета, в первом полугодии 2018 года, в экономике было задействовано 3.2 трлн тугриков, что означает увеличение на 188 млрд тугриков. По сравнению с тем же периодом в прошлом году экономика Монголии возросла на 6,1%, передает агентство Монцамэ.

Прогнозы Всемирного Банка об экономике Монголии в 2018 году составляло 3, 1%. Как бы то ни было, по мнению национальных аналитиков ожидается возрастание экономики в этом году и превышение международных прогнозов.

Цены на природные ресурсы, оказывающие значительное влияние на экономику, в том числе на медь, золото и уголь остается относительно высокой. Увеличение пропускных пунктов для перевозки угля на границе между Монголией и Китаем позволило ежедневно пропускать 1000-1400 транспортных средств, усиливая экспорт угля во втором полугодии. С другой стороны увеличение иностранных инвестиций и ожидание продвижения международных проектов показывают позитивное влияние на экономику.

Экономика Монголии зависит от цен на горнодобывающие продукты. Эксперты обращают внимание, что высокие цены угля и меди на всемирном рынке в 2018 году имеют большое влияние на экономический рост Монголии, в частности на горнодобывающий сектор. На добычу горнодобывающего сектора приходится 78,8% экспорта.

Экономисты соглашаются, что если цены на уголь и медь останутся высокими на всемирном рынке, то это положительно скажется на экономике страны. Одной из причин положительной экономики в Монголии является большая закупка угля Китаем, объясняют аналитики.

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